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В пунктах пропуска «Юнаковка» и «Плетеневка» на границе с РФ сотрудники Госпогранслужбы Украины снова обнаружили нарушителей карантина.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, двое граждан Украины 1982 и 1964 рождения, которые на днях вернулись из-за границы, вчера снова появились в пунктах пропуска. Сделали они это вопреки взятым обязательствам, ведь въезжая в Украину собственноручно подписали соглашение об обязательной самоизоляции. Нарушители карантина пренебрегли своими обещаниями и двинулись на выезд из страны, подвергая опасности себя и людей вокруг.

О выявленных правонарушениях пограничники немедленно сообщили сотрудникам Национальной полиции, составили на лиц административные материалы по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). Дальнейшую судьбу граждан решит суд.

Таких же нарушителей пограничники выявляли 27 марта и 29 марта.

В ГПСУ напомнили, что за нарушение правил по карантину людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тыс. грн.
ForUm

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