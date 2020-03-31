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Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 31 марта, по сравнению с предыдущим днем просела на 20 копеек – до 28,35 гривни за доллар, сообщает УНИАН.

Стоимость евро в обменниках по сравнению с предыдущим днем снизилась на 30 копеек - до 31,20 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,70 гривни за доллар, евро – 30,30 гривни за евро.

Национальный банк 30 марта передал 12 банкам 180 миллионов долларов наличной валюты. На этой неделе регулятор планирует еще одну операцию по обмену наличного доллара.

 
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