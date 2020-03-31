Крупнейшие украинские мобильные операторы «Киевстар», «ВФ Украина», работающий под брендом Vodafone, и lifecell фиксируют рост голосового трафика во время карантина на уровне 10-30% по сравнению с периодом до карантина. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на представителей вышеуказанных компаний.
В частности, в «Киевстаре» отметили, что объемы использования голосового трафика увеличились на 17%. «Объемы использования голосового трафика увеличились на 17%», - сообщила пресс-служба компании.
В компании «Vodafone Украина» отметили, что рост голосового трафика после введения карантина был особенно высоким на Западной Украине и в Киеве. «Голос растет. Заметная динамика (20-30%) наблюдалась в западных областях Украины с 16 марта накануне закрытия границы. Настоящий всплеск голосового трафика с началом карантина видим в Киеве - здесь разговаривать стали почти вдвое», - сообщил директор по маркетингу компании Андрей Отрощенко.
По его мнению, одной из причин такого роста является переход бизнеса на дистанционный режим работы. «Это можно объяснить переходом бизнеса на дистанционный режим: встречи заменяются звонками. Кроме того, в критических условиях важно оставаться на связи, больше разговаривать с близкими», - сказал он.
В компании lifecell отметили, что с начала карантина голосовой трафик в их сети вырос, но незначительно. «С начала карантина голосовой трафик в сети lifcell вырос в среднем на 12% по сравнению с обычным периодом», - сообщила Н пресс-служба компании.
Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.
С полуночи 16 марта 2020 временно закрыты около сотни пунктов пропуска (контроля), на еще почти полсотни пунктов пропуска временно прекращено пешеходное сообщение.
17 марта Кабинет Министров ввел запрет железнодорожных, авиа- и автобусных междугородных и межобластных пассажирских перевозок, а также на работу метрополитенов.
25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
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