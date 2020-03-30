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Объем частных денежных переводов в Украину в 2019 году по официальным и неформальным каналам составил 12,017 миллиарда долларов, что на 8% больше показателя за предыдущий год. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Отмечается, что наибольший объем средств в Украину поступил из Польши – 3,686 миллиарда долларов, России – 1,234 миллиарда долларов, Чехии – 1,113 миллиарда долларов, США – 984 миллиона долларов, Великобритании – 601 миллион долларов.

Напомним, ранее НБУ прогнозировал, что объем переводов украинцев из-за границы по итогам 2019 года в связи с распространением коронавируса может снизиться на $0,5-1 млрд.
ForUm

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