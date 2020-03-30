В Украину из-за границы вернулись 144698 граждан, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
«По состоянию на 21:00 29 марта 144698 граждан уже вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений», - сообщили в ведомстве.
174 гражданина Украины находятся на карантине в разных странах, 27 – проходят лечение.
8 украинцев выздоровели, 4 украинки умерли за границей.
Напомним, 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательной обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.
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