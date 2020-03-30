С 30 марта в Одесской области начнут функционировать карантинные посты, сообщает пресс-служба полиции.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации. Цель этих мероприятий – предотвратить занесение и распространение на территории региона острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.

12 карантинных пунктов пропуска установят на въездах в области со стороны Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей, еще 11 – на въездах непосредственно в Одессу и три – на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

На постах вместе с полицейскими будут дежурить медики, а также, при необходимости - представители Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины и ГосЧС.

«Прежде всего, хочу напомнить, что в период карантина установлен порядок перемещения граждан по территории области, согласно которому движение разрешается только личным транспортом. Перевозки людей, работающих на объектах критической инфраструктуры и жизнеобеспечения, осуществляется в четко организованном режиме и в соответствии с выданных разрешений. Любые другие пассажирские перевозки, в том числе рейсовые автобусные, запрещены. Так же комиссиями установлены ограничения по перемещению граждан на территории населенных пунктов. Поэтому на карантинных постах полицейские будут контролировать, чтобы перевозки людей осуществлялись в четко установленном режиме, с соблюдением всех установленных ограничений. Во время проверки транспортных средств особое внимание мы будем обращать на автомобили с иностранной регистрацией и на те, которые зарегистрированы в других областях. С гражданами будет проводиться разъяснительная работа. Кроме того, полицейские на карантинных постах будут выполнять и свои повседневные превентивные функции - обеспечивать правопорядок и безопасность дорожного движения», - рассказал заместитель начальника ГУНП в Одесской области Сергей Махотин.