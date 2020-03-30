Врачи должны действовать в соответствии с алгоритмами, которые прописаны в стандарте оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба Миндрава.

«Мы получаем сообщения, в некоторых медицинских учреждениях отказываются брать образцы для исследования на коронавирусной болезни… Также в стандарте есть четкие критерии, по которым люди попадают под подозрение на коронавирусную инфекцию. Если у них есть признаки острого вирусного заболевания, им должны проводить тест на COVID-19», - заявили в ведомстве.

Также по поручению руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктора Ляшко, во всех областях Украины созданы мобильные бригады, которые выезжают на вызов семейного врача, экстренной медицинской помощи и других медицинских работников к пациентам с подозрением на COVID-19 для забора образцов на проведение исследований в лаборатории. Это значительно уменьшит мобильность людей, которые имеют симптомы острого вирусного заболевания и требуют сдачи соответствующих анализов.

Таких мобильных бригад уже есть 567. Их количество будет увеличиваться.

О случаях отказа от проведения исследования на коронавирусную инфекцию при наличии симптомов и подпадание под определенный случай, Минздрав просит сообщать на определенную горячую линию вашей области.

Критерии, по которым человек может считаться контактным: