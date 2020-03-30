также в разделеСтолица
АМКУ открыл дело из-за подорожания масок 44
Часть вернувшихся с Бали сбежали из отеля, куда их поместили на обсервацию 42
Кличко сказал, когда в Киеве отключат отопление 25
Кличко прокомментировал закупку китайских тестов, от которых отказалась Испания 38
Кличко: Если продолжатся эти поездки толпами на «природу» - нас ждет большая катастрофа 33
В Киеве назвали район-лидер по количеству больных COVID-19 154
Двое киевлян выздоровели от коронавируса 116
В Киеве ограничили работу стоматологов 35
В Киеве число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 74 23
В Киеве изъяли партию поддельных тестов для COVID-19 40
В Киеве создадут базу потенциально больных коронавирусом 24
Заболевший коронавирусом главный киевский полицейский продолжает работать 47
Люстрированный прокурор Киева снова судится за должность 18
Кличко прокомментировал угрозу мусорного коллапса в Киеве 25
Начальник полиции Киева заболел коронавирусом 32
В Киеве создадут базу потенциально больных COVID-19 20
В Киеве число заболевших COVID-19 возросло до 55 человек 23
АМКУ завел дело по факту подорожания продуктов в Киеве 29

В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев. Об этом говорится в распоряжении № 4 руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба КГГА.

«Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должна быть временно ограничена. Конечно же, кроме неотложных случаев», - отметил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

Он пояснил, что мотивом принятия такого решения является забота о здоровье врачей и пациентов, ведь предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусной инфекцией, опасно. В то же время, человек может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме.

Решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

Городская власть призывает киевлян оставаться дома и минимизировать социальные контакты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1599 грн.
23
Теги