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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении водителю роты конвойной службы Главного управления Нацполиции в Черкасской области  в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, 28 марта 2020 около 17:40 в селе Заячковка Христиновского района Черкасской области полицейский за рулем автомобиля «Daewoo» во время движения по закругленному участку улицы не справился с управлением и допустил выезд на обочину и протаранил дерево.

В результате столкновения произошло возгорание авто с его фактическим уничтожением. В результате ДТП один из пассажиров от полученных травм погиб на месте происшествия, другая пассажирка и водитель с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
ForUm

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