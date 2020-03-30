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29 марта с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний спасатели провели дезинфекционные мероприятия в поезде, прибывшем из Москвы. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Поезд из Москвы прибыл в 8:00, проводился температурный скрининг пассажиров. У всех 691 пассажира поезда температура в норме. На месте работало отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ДСНС Украины в Киеве и отделения Мобильного спасательного центра быстрого реагирования для дезинфекции внутренней и внешней частей 18 вагонов.

Сотрудники спасательной службы придерживаются всех санитарных норм и требований личной безопасности, работают в специальных защитных костюмах, в перчатках и масках. После выполнения заданий они проходят процедуру дезинфекции, также обрабатывается техника и спецоборудование.
ForUm

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