Из-за поджога сухой травы и деревьев коло 21:00 29 марта возле взлетной полосы аэропорта «Львов» загорелся газопровод среднего давления, сообщает ГосЧС.
Из-за высокой температуры произошло разрушение полиэтиленовой трубы в месте выхода из земли и переходе на стальной надземный газопровод.
Благодаря прекращению газоснабжения около 22:00 воскресенья пожар удалось локализовать.
Сейчас без газоснабжения остается село Скнилов. Восстановление газоснабжения состоится 30 марта ориентировочно в обед, после замены аварийного участка газопровода.
АО «Львовгаз» будет обращаться в правоохранительные органы для того, чтобы найти виновных в поджоге и привлечь к ответственности.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время