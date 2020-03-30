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Из-за поджога сухой травы и деревьев коло 21:00 29 марта возле взлетной полосы аэропорта «Львов» загорелся газопровод среднего давления, сообщает ГосЧС.

Из-за высокой температуры произошло разрушение полиэтиленовой трубы в месте выхода из земли и переходе на стальной надземный газопровод.

Благодаря прекращению газоснабжения около 22:00 воскресенья пожар удалось локализовать.

Сейчас без газоснабжения остается село Скнилов. Восстановление газоснабжения состоится 30 марта ориентировочно в обед, после замены аварийного участка газопровода.

АО «Львовгаз» будет обращаться в правоохранительные органы для того, чтобы найти виновных в поджоге и привлечь к ответственности.
ForUm

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