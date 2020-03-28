В результате обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе сегодня, 28 марта, получили ранения двое украинских военных.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных.
Так, боевики обстреливали из стрелкового оружия позиции войск возле населенного пункта Шумы. Там вследствие обстрела один украинский военный получил огнестрельное пулевое ранение. Его состояние здоровья тяжелое.
Также сообщается, что вблизи населенного пункта Хутор Вольный пулей снайпера был ранен другой военнослужащий. Его состояние здоровья — средней тяжести.
Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.
«Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ», — добавили в штабе.
Напомним, сегодня Зеленский назначил руководителей ВСУ и ООС.
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