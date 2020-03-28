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Из-за эпидемии коронавируса в Великобритании под временный морг на 12 тыс. мест оборудуют здание на территории аэропорта города Бирмингем.

Об этом сообщает The Guardian.

В начале в ангаре смогут разместить 1,5 тысячи тел, «но он будет расширяться, чтобы вместить больше». Рассчитывают на 12 тыс. тел.

Аэропорт в Бирмингеме расположен рядом с Национальным выставочным центром, где разместят временный полевой госпиталь.

Напомним, Великобритания ввела жесткие ограничения из-за коронавируса.
ForUm

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