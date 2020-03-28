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Турция усиливает меры борьбы с коронавирусом. Так, власти решили полностью прекратить авиационное сообщение с другими странами, а также ограничить междугородние перевозки.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к народу, пишет ANews.

«Международные авиаперелеты полностью прекращаются. Для перемещения между городами нужно будет получить специальное разрешение от губернаторов, это касается прежде всего 30 крупнейших городов. В офисах будет работать только необходимый персонал», — отметил Эрдоган.

По его словам, во всех провинциях страны создадут специальные советы во главе с губернаторами, которые будут обеспечивать выполнение этих ограничений и при необходимости усиливать их.

«Граждане должны соблюдать правила добровольного карантина, если они хотят избежать более жестких мер», — добавил президент.

Напомним, с начала карантина Украина эвакуировала более 109 тысяч человек.
ForUm

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