За последние сутки, 27 марта, незаконные вооруженные формирования так называемых «ДНР» и «ЛНР» 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-штаб ООС в Facebook.
Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксированы вблизи Талаковки, Водяного, Богдановки, Песков, Старогнатовки, рядом с Мироновским, Южным, неподалеку Луганского, Троицкого.
«На все вражеские обстрелы военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств», - сообщает ООС.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, зону ООС закрывают на въезд из трех областей.
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