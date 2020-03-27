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Динамика заболеваемости COVID-19 в Украине в рамках прогнозируемой. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 27 марта, передает hromadske.

«Сейчас, глядя на статистику гриппоподобных заболеваний, (можно сказать, что она — ред.) в диапазоне прогнозируемой», — сказал Ляшко.

Он пояснил, что рост количества зарегистрированных случаев связан с пересмотром алгоритмов тестирования и увеличением точек доступа для тестирования на Covid 19.

«Вместе с тем настораживает большое количество людей трудоспособного возраста, страдающих коронавирусной болезнью. По результатам этого анализа мы будем опять же просматривать карантинные мероприятия, поскольку мы видим, что мобильность населения от 18 до 50 лет большая, и это большая группа риска. Поэтому нужно будет пересмотреть наши мероприятия, и опять же внести изменения в карантин, чтобы влиять и на эту группу и уменьшить количество зарегистрированных случаев», — добавил Ляшко.

По его данным, в Украине больше всего болеют люди от 30 до 49 лет — почти 38% от всех заболевших. От 18 до 19 лет — 17%, от 50 до 65 лет — 30%, 65+ — 6% зараженных.

Напомним, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине зафиксировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели.
ForUm

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