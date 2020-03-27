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При центральных районных больницах будут созданы мобильные бригады врачей, которые будут выезжать на вызовы домой к людям с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в пятницу, передает Укринформ.

«Дано поручение создать при центральных районных больницах мобильные бригады, которые будут состоять из водителя и медицинских работников, для того чтобы на вызовы семейного врача, экстренной медицинской помощи, а также других медицинских работников эта бригада приезжала домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирусную болезнь для забора образцов для проведения исследований в вирусологических лабораториях», - сказал Ляшко.

Он отметил, что это уменьшит мобильность людей с симптомами коронавирусной болезни, и необходимость посещения ими семейного врача или другие учреждения здравоохранения для того, чтобы сдать анализ.

Ляшко добавил, что в ближайшее время Минздрав сообщит все контактные телефоны и объяснит, как будет проходить этот процесс.

В то же время он подчеркнул, что в случае появления симптомов коронавирусной болезни нужно обязательно обратиться к своему семейному врачу или медицинскому работнику, с которым есть контакт.

Напомним, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине зафиксировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели.
ForUm

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