У женщины, которая умерла в Конотопе Сумкой области 25 марта с подозрением на коронавирус, подтвердили инфекцию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Мэр Конотопа Артем Семенихин

«По информации, которую мне только что сообщили врачи, лабораторный анализ на коронавирус у той женщины, которая умерла позавчера в ЦРБ, дал положительный результат», — написал он.

По его словам, также экспресс-тесты подтвердили коронавирус у трех близких родственников умершей.

Ранее сообщалось, что умерла 76-летняя жительница Конотопского района Сумской области, у которой экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат.