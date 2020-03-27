В Ивано-Франковской области коронавирусом заболел полицейский. Об этом заявил главный государственный санитарный врач в Ивано-Франковской области Руслан Савчук, передает 112 Украина.

«Covid-19 лабораторно подтвердили у одного полицейского. Он находится в областной клинической больнице и его состояние тоже средней степени тяжести», - сказал Руслан Савчук.

Уже удалось установить, с кем контактировал больной. Полицейская, которая работала с ним в одной группе, находится на самоизоляции. У нее тест на коронавирус оказался отрицательным.

Начальник полиции Ивано-Франковской области Владимир Голубоша добавил, что с больным полицейским контактировали 20 его коллег. Всех их проверят экспресс-тестами и отправят на самоизоляцию. Помещения, где был больной полицейский, продезинфицируют.

Напомним, по состоянию на 10:00 27 марта в Украине зафиксировано 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели.