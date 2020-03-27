Кабинет Министров Украины принял постановление, которым предусмотрена безвозмездная передача учреждениям здравоохранения конфискованных товаров противоэпидемического назначения. Об этом заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Это постановление дает возможность обеспечить больницы необходимыми сейчас средствами защиты, а следовательно, снизить риск инфицирования коронавирусом СОVID-19 медицинского персонала и лиц, с которыми они контактируют. Мы будем безвозмездно передавать водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски, защитные очки и щитки, респираторы класса защиты не ниже FFР2, конфискованные в установленном порядке, в учреждения здравоохранения», - отметил замминистра.

Он отметил, что такие меры необходимы сейчас, ведь будут способствовать предотвращению возникновения и распространения коронавируса СОVID-19 среди населения Украины.