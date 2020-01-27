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В Тячеве Закарпатской области поезд столкнулся с ассенизаторской машиной.

Как сообщает Mukachevo.net со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Закарпатья, сегодня, 27 января, в 12:17 часов в милицию поступило сообщение о том, что в Тячеве по улице Главной поезд наехал на автомобиль. На место выехала следственно-оперативная группа.

Также, известно, что в ДТП есть пострадавшие, была вызвана карета скорой помощи.
ForUm

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