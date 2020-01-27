Полиция Крыма установила злоумышленников, которые организовали похищение и незаконно удерживали французского оператора.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Фигуранты были членами незаконного вооруженного формирования «самооборона Крыма». Злоумышленники активно участвовали в оккупации полуострова и территории Луганской области. Теперь им заочно объявлено подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск», - сообщили в полиции.

По словам начальника Главного управления в АР Крым и Севастополе Виталия Стрижака, полицейские установили двух мужчин, которые в 2014 году организовали похищение и незаконно удерживали оператора французского телеканала «CANAL +» Дэвида Жофрийо.

«Иностранный оператор освещал события на оккупированном полуострове. Во время видеосъемки захвата боевиками украинских военных частей его похитили. Освободить из плена Дэвида Жофрийо удалось благодаря влиянию международной ассоциации журналистов. Представители незаконного вооруженного формирования «самооборона Крыму» согласились освободить оператора в обмен на отснятый материал», - отметил руководитель полиции Крыма.

Правоохранители выяснили, что один из злоумышленников был командиром роты незаконного вооруженного формирования, другой – его заместителем.

Кроме того, следователи установили, что фигуранты активно участвовали в захвате полуострова Крым. В частности они руководили действиями незаконно вооруженного формирования во время захвата админздания Верховной Рады АР Крым и разгона проукраински настроенных граждан, в результате чего погибли два человека. Также фигуранты блокировали и захватывали здание Главного управления одной из воинских частей. За «образцовую службу» боевики получили медали от представителей оккупационных властей.

В то же время злоумышленники активно участвовали в оккупации территории Луганской области в составе «ЛНР».

«Сейчас фигурантам заочно объявлено подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины - ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека). Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. Им грозит до 15 лет лишения свободы», - отметил Стрижак.