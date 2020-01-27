Пожар в здании Министерства культуры ликвидирован, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Возгорание было ликвидировано в 11:24. Жертв и пострадавших нет.
Пожарными подразделениями спасены 4 человека: 2 с помощью автолестницы и 2 выведены по лестнице.
Напомним, сегодня в 10:14 в Шевченковском районе столицы по улице Ивана Франко 19, в 3-х этажном здании на 3-м этаже Министерства культуры возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания
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