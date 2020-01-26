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Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) осудила грубое нарушение запрета на поставки оружия в страну — его обязались соблюдать участники саммита, состоявшегося в Берлине 19 января.

Соответствующее заявление Миссия выложила на своем сайте.

«Перемирие от 12 января, согласованное между Правительством национального единства и Ливийской национальной армией, которое привело к значительному снижению уровня военных действий в Триполи (столице Ливии — ред.), стало необходимым облегчением для гражданских жителей города. Однако это хрупкое перемирие в настоящее время под угрозой, поскольку некоторые государства — в том числе участники Берлинской конференции — продолжают обеспечивать стороны конфликта иностранными бойцами, оружием, вооружением и технологиями», — говорится в заявлении.

Миссия ООН в Ливии подчеркнула, что такие действия «угрожают погружению страны, в очередной раз, в интенсивное вооруженное противостояние. В то же время она не указала, какие именно страны нарушили эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Напомним, 19 января в немецкой столице Берлине состоялся саммит, посвященный гражданской войне в Ливии. На нем мировые лидеры договорились поддерживать эмбарго на поставку оружия в эту страну и создать военный комитет для мониторинга режима прекращения огня.

Тогда в Берлин приехали лидеры двух основных сторон конфликта в Ливии — глава правительства Национального единства Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.
ForUm

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