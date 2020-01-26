С начала проведения Операции объединенных сил на Донбассе пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили 33 838 взрывоопасных предметов.
Об этом днем воскресенья, 26 января, сообщил Штаб ООС в Facebook.
«Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 6112 раз, обследовано 6731,64 га территории и 17,5 га акватории, изъято и уничтожено 33 838 взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.
В то же время спасатели предоставили медицинскую и психологическую помощь 984 лицам за время проведения операции.
Напомним, за сутки, 25 января, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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