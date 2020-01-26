также в разделеМир
Качиньский назвал Крым и Донбасс примером агрессии России 12
ООН осудила нарушение запрета на поставки оружия в Ливию 15
Первая партия нефти из Норвегии поступила в Беларусь 26
Авиация Израиля ударила по сектору Газы 8
США, Япония и Франция эвакуируют своих граждан из китайского Уханя 13
США планируют договориться о торговле с Британией после Brexit 8
Адвокат Трампа: Демократы могут не допустить его к выборам 33
Протесты в Ираке: полицейские убили четырех участников 13
В США зарегистрировали третий случай коронавируса 18
Китайцы назвали симптомы коронавируса 31
Помпео официально обвинил американскую журналистку во лжи 21
Коронавирус: Си Цзиньпин заявил о «серьезной ситуации» 83
Президент Турции Эрдоган посетил похороны погибших во время землетрясения 14
Трамп представил логотип Космических сил США 32
ЕС назвал посла в Британии после Brexit 34
Польша потребовала репарации не только от Германии, но и от России 41
В Турции возросло число погибших в землетрясении 76
Во Франции подтвердили третий случай заражения коронавирусом 26

В результате землетрясения в Турции погибли 35 человек. Об этом сообщает Анадолу в воскресенье, 26 января.

При этом спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек. Согласно информации ведомства, за медицинской помощью в общей сложности обратились 1547 человек.

Разрушены 76 зданий, 643 строения серьезно повреждены. 425 сооружениям нанесен урон легкой и средней степени тяжести. Вслед за землетрясением зафиксированы 599 афтершоков.

Напомним, вечером 24 января в турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги