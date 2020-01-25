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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 22 человек, а пострадавших - превысило 1,1 тыс. человек. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Указано, что больше всего погибших оказалось в провинции Элязыг. В провинции жертвами стали 18 человек. При этом в Малатье число жертв не возросло. Отмечалось, что в регионе погибли четыре человека.

В управлении также проинформировали, что спасатели вытащили из-под завалов 40 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции число жертв землетрясения возросло до 20 человек. Также сообщалось, что под завалами остаются около 30 человек.
ForUm

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