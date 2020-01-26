В пресс-службе ГСЧС сообщили, что проверки проводятся в каждой области. Инспектор основное внимание уделяют состоянию путей эвакуации, системам пожарной сигнализации и оповещению о пожаре. Также проверяют наличие и исправность первичных средств для тушения пожаров, комплектацию пожарных щитов и обеспечение зданий противопожарным водоснабжением.

Сейчас спасатели в Кировоградской области проверяют в городе Гайворон местный профессиональный аграрный лицей, а также школы в городе Светловодск.

В Луганской области, по состоянию на 24 января, специалисты ГСЧС проверили 259 объектов, на которых обнаружили 5067 нарушений. Из-за этого к административной ответственности привлекли 248 должностных лиц, подали в административный суд 45 исков и подготовили для представления 71 исковое заявление.

В Житомирской области, по состоянию на 24 января, проверили 770 объектов с массовым пребыванием людей из запланированных 1430.

В Николаевской области, по словам спасателей, многочисленные нарушения зафиксировали в общежитиях.