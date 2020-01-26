Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям проводит внеплановые проверки состояния противопожарной защиты учреждений с массовым пребыванием людей, в частности школ, детсадов, лицеев и общежитий.
В пресс-службе ГСЧС сообщили, что проверки проводятся в каждой области. Инспектор основное внимание уделяют состоянию путей эвакуации, системам пожарной сигнализации и оповещению о пожаре. Также проверяют наличие и исправность первичных средств для тушения пожаров, комплектацию пожарных щитов и обеспечение зданий противопожарным водоснабжением.
Сейчас спасатели в Кировоградской области проверяют в городе Гайворон местный профессиональный аграрный лицей, а также школы в городе Светловодск.
В Луганской области, по состоянию на 24 января, специалисты ГСЧС проверили 259 объектов, на которых обнаружили 5067 нарушений. Из-за этого к административной ответственности привлекли 248 должностных лиц, подали в административный суд 45 исков и подготовили для представления 71 исковое заявление.
В Житомирской области, по состоянию на 24 января, проверили 770 объектов с массовым пребыванием людей из запланированных 1430.
В Николаевской области, по словам спасателей, многочисленные нарушения зафиксировали в общежитиях.
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