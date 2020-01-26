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На повестке дня заседания Совета ассоциации Украина — ЕС 28 января будут стоять вопросы войны на Донбассе, оккупированного РФ Крыма и Минских соглашений.

Первое заседание с новыми составами украинского правительства и Еврокомиссии проведет премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщила пресс-служба Кабмина.

На встрече также будет обсуждаться прогресс в отношении имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, а также двустороннее сотрудничество в сферах экономики, юстиции, свободы и безопасности.

Украинскую делегацию возглавит Гончарук, а делегацию Евросоюза — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Премьер Украины также планирует встретиться с рядом европейских политиков.

Шестое заседание Совета ассоциации Украина — Европейский союз состоится 28 января 2020 года в бельгийском Брюсселе.
ForUm

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