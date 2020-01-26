также в разделеОбщество
С начала проведения операции украинские пиротехники изъяли 34 тыс. взрывоопасных предметов 18
В Украине проводят внеплановые проверки противопожарной безопасности 16
В аэропорту Борисполь будут проводить температурный скрининг пассажиров из Китая 23
Зеленского просят запретить въезд из Китая в связи с коронавирусом 53
Штаб ООС: Боевики блокируют патрули ОБСЕ 22
СБУ обезвредила более 480 кибератак на государственные органы и инфраструктуру 7
В Минобороны рассказали о состоянии раненого бойца ВСУ 18
Киберполиция разоблачила лиц, которые создавали платформы для онлайн-казино 21
24 января. Картина дня 22
В Болгарии задержали подозреваемого по делу Гандзюк Левина 20
Руководителя Закарпатского облавтодора задержали за вымогательство 19
СМИ: На борту PS752 была украинка, компании которой подозревают в нарушении эмбарго ООН 40
В Украине создали группу по борьбе с последствиями изменения климата 11
Поэтапное повышение пенсионного возраста некоторым категориям лиц признали неконституционным 41
Суд отпустил Дугарь под ночной домашний арест 25
На Донетчине ликвидировали информаторскую сеть боевиков 71
Гончарук говорит, что Украине не стоит волноваться из-за коронавируса 28
Задержаны подозреваемые в нападении на ювелиров в Хмельницком 25

Госбюро расследований в Николаеве сообщило о подозрении в мошенничестве двум сотрудникам полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Начальника СИЗО одного из отделов полиции и заместителя командира взвода одного из отделов полиции в Одесской области подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц и злоупотреблении служебным положением (ч. 3 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, два предпринимателя договорились с иностранцем о приобретении сельскохозяйственной техники на территории Польши и ее транспортировке в Украину. Иностранец за продажу и доставку запросил у бизнесменов 19 700 евро. Полицейские при этом находились в сговоре с иностранцем.

«Во время передачи денег за технику подозреваемые правоохранители имитировали задержание иностранца. Полицейские надели на него наручники и вывезли в неизвестном направлении, изъяв также 19 700 евро, которые уже были в сумке иностранца. Таким образом полицейские с сообщником завладели средствами и разделили их между собой», — сообщили в ГБР.

Согласно базам Интерпола, иностранец находится в международном розыске за совершение мошеннических действий на территории Польши.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги