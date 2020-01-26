Госбюро расследований в Николаеве сообщило о подозрении в мошенничестве двум сотрудникам полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Начальника СИЗО одного из отделов полиции и заместителя командира взвода одного из отделов полиции в Одесской области подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц и злоупотреблении служебным положением (ч. 3 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, два предпринимателя договорились с иностранцем о приобретении сельскохозяйственной техники на территории Польши и ее транспортировке в Украину. Иностранец за продажу и доставку запросил у бизнесменов 19 700 евро. Полицейские при этом находились в сговоре с иностранцем.

«Во время передачи денег за технику подозреваемые правоохранители имитировали задержание иностранца. Полицейские надели на него наручники и вывезли в неизвестном направлении, изъяв также 19 700 евро, которые уже были в сумке иностранца. Таким образом полицейские с сообщником завладели средствами и разделили их между собой», — сообщили в ГБР.

Согласно базам Интерпола, иностранец находится в международном розыске за совершение мошеннических действий на территории Польши.