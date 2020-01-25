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Лидер правящей польской партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано в немецкой газете Bild.

«Вы правы, России тоже следовало бы заплатить. Я не думаю, что наше поколение дождется, что Москва примет ответственность. Но у наших требований нет срока давности», — сказал он.

Напомним, раньше МИД Польши заявлял. что Красная армия освободила Варшаву, но не принесла свободы.
ForUm

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