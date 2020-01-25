Правоохранители пресекли деятельность масштабной группы, которая занималась созданием платформ для онлайн-казино.
Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.
Как сообщается, преступная группа предоставляла своим клиентам услуги по созданию и поддержке онлайн-казино «под ключ». Для технической разработки ресурсов в штате этой организации было более чем полсотни IT-специалистов.
«Ежемесячно прибыль от такой деятельности составлял около $50 тыс. Установлено всех участников группы. Деятельность их ресурсов заблокирована», — говорится в сообщении.
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