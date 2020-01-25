Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

Как сообщается, преступная группа предоставляла своим клиентам услуги по созданию и поддержке онлайн-казино «под ключ». Для технической разработки ресурсов в штате этой организации было более чем полсотни IT-специалистов.

«Ежемесячно прибыль от такой деятельности составлял около $50 тыс. Установлено всех участников группы. Деятельность их ресурсов заблокирована», — говорится в сообщении.