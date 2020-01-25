Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию об уходе Владислава Суркова с государственной службы.

По словам Пескова, указа об отставке Суркова пока нет.

«Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю», — сказал он.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову, сообщал о его уходе с государственной службы.

По словам Чеснакова, решение уйти с госслужбы было принято Сурковым из-за «смены курса на украинском направлении».