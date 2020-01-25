Представители США в ОБСЕ призвали оккупационные власти РФ прекратить скрывать информацию о ситуации в Крыму.

Об этом говорится на странице представительства в Twitter.

«Крым является и остается неотъемлемой частью Украины. США призывают оккупационные власти РФ в Крыму прекратить усилия по подавлению свободного потока информации о ситуации на полуострове», - говорится в сообщении.

Напомним, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу ряда положений украинского законопроекта о противодействии дезинформации, направленного на фактический контроль СМИ.