Пять станций метрополитена возобновили работу после проведения проверки, сообщает пресс-служба столичной подземки.
«Правоохранители провели необходимые проверки. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Все станции работают в обычном режиме», – сказано в сообщении.
Напомним, в связи с анонимным звонком о минировании были закрыты станции «Крещатик», «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта», «Золотые ворота», «Театральная».
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