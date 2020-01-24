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НАК «Нафтогаз Украины» заявляет о риске прекращения газоснабжения с 1 февраля 37 производителей тепла, которые не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках ПСО, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

«Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно уведомила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения», – говорится в сообщении.

По оперативным данным НАК, по состоянию на 23 января, таким предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо оплатить более 454,4 млн гривен (с учетом стоимости газа, потребленного в декабре 2019).

В компании напомнили, что согласно условиям заключенных договоров, поставки природного газа, окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019, должен быть осуществлен до 25 января.
ForUm

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