Правительство создало межведомственную рабочую группу по преодолению последствий изменения климата. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. Он отметил, что ее цель - охрана здоровья и благосостояния граждан от рисков и последствий изменения климата.

«Вместе с ЕС мы будем нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения. И уже в следующий вторник в Брюсселе, во время шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, будем обсуждать вопросы сотрудничества по европейскому зеленому соглашению», – подчеркнул премьер.

Гончарук отметил, что Украина хочет присоединиться к соглашению на этапе формирования задач как полноценный игрок.

Группу возглавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.