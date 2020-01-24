Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, в связи с истечением сроков досудебного расследования.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя САП.

«Дело закрыли в конце декабря 2019 года», - сказал он.

По словам представитель ведомства, оно было закрыто после того, как суд отменил решение о приостановлении следствия, следовательно дело было возобновлено, однако сроки расследования истекли.

Указанное дело расследовалось с 2016 года.

Напомним, 13 декабря 2016 года САП сообщила тогда еще действительному председателю ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в причастности к делу о черной бухгалтерии Партии регионов.

В июне 2017 года САП приостановила расследование дела экс-председателя ЦИКа.

Тогда специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что обвинительный акт в отношении Охендовского не готов для передачи в суд.

В 2018 году Соломенский районный суд отменил решение САП о приостановке расследования уголовного производства в отношении Охендовского.