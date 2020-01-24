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Израильтянка Наама Иссахар, приговоренная российским судом к семи с половиной годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков, отказалась просить президента РФ о помиловании.

Об этом агентству Интерфакс сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, посетившая молодую женщину в колонии в четверг, 23 января.

«Она не написала обращение о помиловании, считает, что обращения мамы и руководства Израиля достаточно», - сказала омбудсмен РФ.

При этом Москалькова выразила надежду, что слова президента РФ можно расценивать как надежду на возможное разрешение ситуации и досрочное освобождение девушки.

«Условия содержания, оказание медицинской помощи, на этот счет у нее нет претензий. Она высказала слова благодарности за повышенное внимание и со стороны сотрудников ФСИН и со стороны тех женщин, с которыми она находится в камере», - сказала Москалькова. Обмудсмен отметила, что смогла лично убедиться, что у Иссахар все в порядке. По ее словам, в камере есть холодильник, телевизор, горячая вода, средства гигиены.

«Она просила передать маме, что она видела ее встречу с президентом РФ. Никаких конкретных просьб по поводу условий ее содержания не было. Она сожалеет, что попала в эту ситуацию и очень хочет на родину. Человек она неординарный, участвовала в боевых действиях», - сказала Москалькова.

В то же время известный российский адвокат Анатолий Кучерена вновь напомнил, что помилование, являющееся «исключительной компетенцией президента России», осуществляется только в результате личной просьбы человека. «Как глава государства может помиловать осужденную, которая не хочет быть помилованной, поскольку не считает себя виновной?» - сказал адвокат.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Израиль встретился с мамой Иссахар. «Помилуйте ее и верните ее домой, ко мне, потому что она - вся моя жизнь», - попросила женщина российского президента. В ответ Путин сказал, что с ее дочерью «все будет хорошо».

Днем ранее израильские СМИ сообщили, что Тель-Авив передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме. Якобы в обмен на это Путин может помиловать Иссахар. По данным «Интерфакса» на 23 января, власти Иерусалима пока официально не подтвердили информацию о передаче прав собственности на подворье.

Иссахар провела в российских местах лишения свободы уже около 300 суток. 25-летнюю гражданку Израиля и США задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее багаже обнаружили около 10 граммов гашиша.

Девушка отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде она заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее багаже. Свое предыдущее признание в хранении Иссахар объяснила плохим переводом: на самом деле она согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Защита девушки готовится обратиться в Кассационный суд, а также подать жалобу в Европейский суд по правам человека. В то же время президент и премьер-министр Израиля, а также мать Иссахар обратились к президенту России с просьбами о помиловании девушки.
ForUm

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