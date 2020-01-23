Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в организации взрывов в разных городах, осквернений могил и памятников, который 18 месяцев скрывался от следствия.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, благодаря активизации расследований этих преступлений со стороны ОГП и координации действий правоохранителей он был задержан 22 января.

По данным следователей, указанное лицо подозревается в причастности к подрыву ручной гранаты и хулиганских действий, заключавшихся в осквернении могильного комплекса «цадика Нахмана» в 2016 году, подрыву гранаты РГД-5 на территории Черкасского отделения полиции в 2017, подрыву памятника Венгерскому народу на Веревецком перевале (граница Львовской и Закарпатской областей) в 2017 году.

Также ему инкриминируют разжигание национальной вражды и ненависти, имевших место в урочище Гута Пеняцкая в Бродовском районе Львовской области и на территории заповедника «Быковнянские могилы», а также осквернение иудейской религиозной святыни - синагоги «Цори Гильод» в Львове в 2017 году; совершение хулиганских действий у посольств США и Литвы; законченное покушение на убийство, совершенное способом опасным для жизни многих лиц с применением неизвестного взрывного устройства в Киеве во время празднования Дня Независимости в 2017 году.

Кроме того, следствие считает его причастным к раскрашиванию памятника воинам АТО, применению взрывного устройства возле памятника воинам АТО в 2017 году, подрыва ручной гранаты у входа приемной политической партии «Национальный корпус» в 2017 году.

Сейчас принимаются меры по завершению досудебного расследования и направления обвинительного акта в суд. Что касается других двух участников совершения указанных преступлений, продолжается рассмотрение обвинительного акта в суде.