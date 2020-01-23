Открывает весенний сезон в Харькове невероятная афро-украинская певица Гайтана. Гайтана Эссами - популярная певица, автор и исполнительница своих песен. Ее харизма и решительность помогли стать лучшей и представлять Украину на Евровидении-2012. В течение длительного времени она работала в студии и не проводила концерты. И вот в ближайшее время поклонники будут иметь возможность вновь насладиться феерическими выступлениями талантливой звезды. Гайтана порадует гостей и жителей Харькова уже известными любимыми и новыми композициями, которые помогут в хорошем настроении встретить приход весны и настроиться на позитив.



Украинская искренность и африканская страсть делают энергичными и незабываемыми концерты певицы. Гайтана максимально отдается на сцене и этим сами заряжает атмосферу вокруг. Поэтому ни один посетитель концерта не останется без массы положительной энергетики и приподнятого настроения. Певица может похвастаться превосходным и сильным вокальным голосом, благодаря которому она получила многочисленные награды и премии . Ее песни заставляют зрителей в зале подорваться из своих мест и танцевать. Под ее песни любят, счастливо признаются в любви и просто хорошо проводят время. Для многих людей песни Гайтаны стали саундтреками к выдающимся и лучшим событиям в жизни.

Купить билеты на незабываемый концерт Kontramarka.ua или же в кассах города. Стать свидетелем долгожданного выступления поклонники имеют возможность в харьковском Victory Concert Hall 7 марта 2020. В творческом багаже певицы многочисленные танцевальные и лирические композиции, которые стали незабываемыми украинскими хитами. И в этот весенний вечер харьковчане смогут снова их услышать, а также оценить и насладиться новыми хитами Гайтаны. Поэтому поспешите заранее приобрести билеты на концерт, который так долго ждали поклонники.

Бессмертные хиты звезды «Самотня босса», «Таємні бажання», «Я дихаю тобою», «Капли дождя» и другие авторские композиции вновь зазвучат на концертной сцене. Гайтана подарит своим поклонникам искренний, эмоциональный, романтичный и танцевальный вечер. Благодаря своей самобытности артистка сделала значительный вклад в развитие музыкальной индустрии в Украине.

Приглашаем разделить хорошее настроение и праздничную обстановку вместе с очаровательной украинской певицей. Гайтана подарит своим слушателям незабываемый вечер, который поможет настроиться только на хорошие эмоции и тепло встретить приход весны. Завораживающая музыка, проникновенные тексты и невероятная атмосфера полна уюта и гармонии – все это, и даже больше, ждет жителей и гостей Харькова на долгожданном концерте.