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Вчера, 22 января, в столичных аэропортах «Борисполь» и «Киев (Жуляны)» трое российских политиков не смогли пересечь украинскую границу, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Так, рейсом из Лондона в «Борисполь» прибыл гражданин России. Как выяснилось, россиянин является представителем провластной политической партии своей страны - «Единая Россия», бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании Закона Украины «О пограничном контроле» в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром, 23 января, россиянин вылетел из «Борисполя» в Германию.

Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска «Киев (Жуляны)». Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров – также представитель «Единой России», другой - компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом.
ForUm

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