Украине в течение 2020 года необходимо выплатить 400,7 млрд грн долга. Из этой суммы 169,24 млрд грн внешнего долга и 231,46 – внутреннего, сообщает 112 Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

Сумма долга разбита на четыре части, наименьший платеж приходится на четвертый квартал, а наибольший - на третий.

Так, в первом квартале необходимо будет заплатить в сумме 108,24 млрд грн. Из них 33,55 млрд грн внешнего долга и 74,69 млрд грн внутреннего.

Во втором квартале сумма выплат зафиксирована на уровне в 101,97 млрд грн, где 39,46 млрд грн внешнего долга и 62,51 млрд грн - внутреннего.

Третий квартал является смым пиковым по выплатам. В период с июля по сентябрь Украина должна заплатить 153,83 млрд грн. Из них 86,55 млрд грн внешнего долга и 67,28 грн - внутреннего.

На четвертый квартал приходится наименьшая сумма - 36,66 млрд грн. Таким образом за последние три месяца года необходимо будет выплатить 9,69 млрд грн внешнего долга и 26,97 млрд грн - внутреннего.

Также в Минфине сообщили, что в 2021 годуплатежи по госдолгу снизятся до 335,92 млрд грн, в 2022 году – до 230,64 млрд грн, в 2023 году – до 226,7 млрд грн, а в 2024 году вырастут до 265,74 млрд грн.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2019 года снизился с 62,7% до 51,6% ВВП и составил в гривневом эквиваленте 1,764 трлн грн, а в долларовом – 75,5 миллиарда.