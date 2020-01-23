также в разделеЭкономика
Deutsche Bahn не собирается брать в управление Укрзализныцю 32
Из-за птичьего гриппа ЕС приостановил ввоз курятины из Украины 30
Гончарук анонсировал серьезные изменения налоговой системы 28
Глава ЕБРР назвал Украину среди ТОР-3 приоритетных стран в регионе 15
Укрзализныцю хотят на 10 лет отдать в управление Deutsche Bahn 42
Украина разместила евробонды на €1,25 миллиарда 78
Укртранснафта завершила вытеснение загрязненной российской нефти 20
В 2019 году промпроизводство в Украине упало на 1,8% 12
Зеленский обещает инвесторам налоговые каникулы и персонального «опекуна» 9
Украина выпустит 10-летние евробонды 19
Минэкономики прогнозирует замедление инфляции в первом полугодии 10
Гончарук назвал условия получения кредита МВФ 54
В Украине рекордно сократилось производство молока 49
Маркарова: Новая программа Украины с МВФ может стать последней 37
«Укртрансгаз» заявил об аресте счетов и имущества 51
Гончарук обещает продать непрофильные активы госкомпаний, «плодящие коррупцию» 19
Гончарук поручил пересмотреть зарплаты топ-менеджеров госпредприятий 36
Херсонский порт передан в концессию 60

Украине в течение 2020 года необходимо выплатить 400,7 млрд грн долга. Из этой суммы 169,24 млрд грн внешнего долга и 231,46 – внутреннего, сообщает 112 Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

Сумма долга разбита на четыре части, наименьший платеж приходится на четвертый квартал, а наибольший - на третий.

Так, в первом квартале необходимо будет заплатить в сумме 108,24 млрд грн. Из них 33,55 млрд грн внешнего долга и 74,69 млрд грн внутреннего.

Во втором квартале сумма выплат зафиксирована на уровне в 101,97 млрд грн, где 39,46 млрд грн внешнего долга и 62,51 млрд грн - внутреннего.

Третий квартал является смым пиковым по выплатам. В период с июля по сентябрь Украина должна заплатить 153,83 млрд грн. Из них 86,55 млрд грн внешнего долга и 67,28 грн - внутреннего.

На четвертый квартал приходится наименьшая сумма - 36,66 млрд грн. Таким образом за последние три месяца года необходимо будет выплатить 9,69 млрд грн внешнего долга и 26,97 млрд грн - внутреннего.

Также в Минфине сообщили, что в 2021 годуплатежи по госдолгу снизятся до 335,92 млрд грн, в 2022 году – до 230,64 млрд грн, в 2023 году – до 226,7 млрд грн, а в 2024 году вырастут до 265,74 млрд грн.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2019 года снизился с 62,7% до 51,6% ВВП и составил в гривневом эквиваленте 1,764 трлн грн, а в долларовом – 75,5 миллиарда.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги