Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец 2019 года снизился с 62,7% до 51,6%, о чем сказано в комментарии Министерства финансов относительно закрытия 2019-го бюджетного года, передает УНИАН.



«По оперативной оценке, государственный долг на конец 2019 года составил в гривневом эквиваленте 1,764 трлн грн, а в долларовом – 75,5 миллиарда и сократился по отношению к ВВП к около 45% на конец 2019 года. Гарантированный государством долг на конец года по оценке составил около 6,6% ВВП», - сказано в сообщении.

В сообщении указано, что в рамках выполнения Стратегии управления государственным долгом в 2019 году увеличена доля государственного долга, номинированного в национальной валюте, с 33% до 41%. Также увеличен средневзвешенный срок облигаций внутреннего госдолга: с девяти месяцев в 2018 году до около двух лет в 2019 году. Доходность по ОВГЗ существенно сократилась: в гривне на 7,22 процентных пункта до 11,78% по трехмесячным ОВГЗ и на 7,08 п.п. до 11,42% по годовым ОВГЗ.

«Доходность по последним заимствованиями на внутреннем рынке в долларах США составляла рекордно низкие 3,86%, а последние в 2019 году ОВГЗ, номинированных в евро, Украина осуществила под рекордно низкие 2,22% - самые низкие за всю историю современной Украины», - добавили в Минфине.

Всего в 2019 году на обслуживание и погашение государственного долга было направлено в гривневом эквиваленте соответственно 119,2 и 345,2 миллиарда гривен. «За этот период внутренние заимствования составили 341,2 миллиарда гривен (из которых 222,6 миллиарда гривен составили заимствования в гривне), а внешние заимствования в гривневом эквиваленте составили 63,8 миллиарда гривен.

На фоне макроэкономической стабильности и ожидаемого экономического роста Украины спрос на ОВГЗ был поддержан со стороны нерезидентов, которые получили более легкий доступ к ОВГЗ благодаря присоединению Украины к сети Clearstream Доля ОВГЗ в портфеле нерезидентов на конец декабря достигла 14,1%», – сказано в сообщении.



