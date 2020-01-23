За минувшие сутки, 22 января, вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Четыре обстрела по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

рядом с Павлополем - из ручного противотанкового гранатомета;

вблизи Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки;

неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, из станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом с населенным пунктом Водяное - из 82-мм миномета - 4 мины и крупнокалиберного пулемета.

Два вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

вблизи Майорска - из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Шумы - из автоматического станкового гранатомета.

Вчера, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб.

С начала этих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

За текущие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.