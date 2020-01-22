Промышленное производство в Украине в 2019 году упало на 1,8% после роста на 1,1% в 2018 году, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины,

Так, в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года промпроизводство с учетом корректировки на эффект календарных дней упало на 8,3%, без учета корректировки – на 7,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем - ноябрем - промпроизводство в декабре с учетом корректировки на эффект календарных дней упало на 1,1%, без учета корректировки – на 1,7%.

По информации Госстата, наибольшее падение в 2019 году по сравнению с 2018 годом зафиксировано в производстве электрического оборудования (19,9%), текстильной промышленности (9,9%), производстве транспортных средств (9,7%), деревообрабатывающей промышленности (5,8%), машиностроении (5,6%), производстве кокса и продуктов нефтепереработки (5,1%).

Рост по итогам года зафиксирован в фармацевтике (5,1%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (4,3%), химической промышленности (3,3%), добыче сырой нефти и природного газа (2%), производстве прочих машин и оборудования (1,4%), пищевой промышленности (0,2%), производстве мебели и другой продукции (0,2%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, по данным Госстата, в ноябре 2019 год промышленное производство в Украине сократилось на 7,5%, в октябре — на 5%, в сентябре — на 1,1%.