Гендиректор «Киевметростроя» Константин Салий и Глава Набсовета предприятия Олег Токарев заявили, что для нормализации ситуации вокруг предприятия необходимо вмешательство высших должностных лиц государства. В противном случае важнейший для столицы инфраструктурный проект - строительство новой ветки метро на Виноградарь окажется под угрозой срыва из-за жестких политических разборок в которые втянуто предприятие.

«То что сейчас происходит не имеет ничего общего с прямыми функциями «Кревметростроя» – проведением строительства и обеспечением безопасности работ. Результатом такой ситуации неизбежно станет смещение сроков строительства виноградарского участка на неопределенное время, поскольку уже сейчас отставание от запланированного графика работ составляет 8-9 месяцев», - отметил Олег Токарев.

По словам представителя акционеров «Киевметростроя», вместо проведения строительных работ предприятие втянуто в жесткие политические разборки, которые не имеют ничего общего с его прямыми функциями – проведением строительства и обеспечением безопасности работ. Результатом такой ситуации неизбежно станет смещение сроков строительства виноградарского участка на неопределенное время, поскольку уже сейчас отставание от запланированного графика работ составляет 8-9 месяцев.

«С целью нормализации ситуации представители более 60% голосов акционеров в полном соответствии с законодательством назначили генеральным директором предприятия Константина Салия. Назначенный ранее гендиректором компании Александр Метелица, имеющий почти 30-летний опыт метростроения, приступит к руководству строительных работ в качестве первого заместителя гендиректора, обеспечив скользящий график строительства в четыре смены. Задача нового руководства предприятия – в краткие сроки реанимировать строительство метро на должном уровне безопасности, максимально сократив сегодняшнее более чем 8-месячное отставание от графиков», - сообщил Олег Токарев.



Управляющий партнер юридической компании «Ильяшев и Партнеры» Михаил Ильяшев заявил, что назначение новым гендиректором ПАО «Киевметрострой» Константина Салия юридически обосновано и не имеет никаких шансов для обжалования. «Г-н Салий внесен в реестр как генеральный директор с соблюдением всех процедур», - подчеркнул юрист.



«Министр юстиции Малюська по непонятным причинам, которые, думаю, очень скоро уже заинтересуют президента страны, призывает к снятию с должности нового гендиректора, - комментирует Олег Токарев. – Мы должны прекрасно отдавать себе отчет, к чему приведет такой шаг. А именно – к возвращению руководством «Киевметростроя» предыдущего руководителя Василия Кобиля, при котором произошло расхищение 1,6 млрд грн, выделенных на строительство, и продолжением ситуации, когда вместо реального строительства деньги киевлян будут уходить в неизвестном направлении».



Назначенный Набсоветом предприятия генеральным директором Константин Салий заявил, что его назначение собственниками в лице обновленного Наблюдательного Совета предприятия прошло в полном соответствии со всеми юридическими процедурами. «У меня как у генерального директора предприятия есть полное понимание всех необходимых для нормализации ситуации шагов. А именно – проведение общей инвентаризации всех материально-технических ресурсов; обращение в правоохранительные органы относительно хищений денежных средств, которые должны были быть направлены на строительство, но ушли в неизвестном направлении; санация и повышение заработной платы всем профессионалам, работягам и ускорение строительных работ».



По словам Константина Салия, существенный срыв строительства метрополитена категорически не устраивает киевскую громаду и, осуществив кадровые изменения, собственники предприятия сделали максимум возможного для возобновления строительства киевского метро.