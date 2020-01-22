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Украина выпустит облигации внешнего государственного займа с десятилетним сроком обращения, деноминированные в евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами сегодня, 22 января. Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро, по положению S/Правилу 144А», – говорится в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что также применяются положения FCA/ICMA по стабилизации.
ForUm

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