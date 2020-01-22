В законопроекте «О труде» говорится о возможности увольнять работника по инициативе работодателя, но речь не идет, что это должно произойти без объяснения причин, заявил министр экономики Тимофей Милованов.

«Мы предлагаем работодателям быть предсказуемыми и последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений! Никаких выдумок и манипуляций в процессе работы»,- написал он в Facebook.

В действующем КЗоТ причины для увольнения по желанию работодателя настолько объемные, что любые его прихоти легко подстроить хотя бы под один из них. А об уплате материальной компенсации можно говорить лишь в небольшом количестве.

В законопроекте «О труде» предлагается сделать материальную компенсацию обязательной, а также запретить фиктивные преобразования предприятий для сокращения штата, пояснил министр.

При этом Милованов процитировал статью 35 «Расторжение трудового договора по инициативе работодателя», первый пункт которой гласит: «Работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником».

«На каких основаниях работодатель сегодня может уволить работника (ст. 40 КЗоТ)? Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока могут быть расторгнуты работодателем в случаях: реорганизации; несоответствия работника занимаемой должности или возложенным на него обязанностям, либо недостаточной квалификации; систематического неисполнения работником без уважительных причин возложенных на него обязанностей. Всего 10 причин», - отметил министр.