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Глава отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви отправится в Израиль, чтобы обсудить с Иерусалимским Патриархом проведение всеправославного совещания в Аммане.

Фото: mospat.ru

Об этом сообщают «РИА Новости».

«Основная цель поездки – участие в мероприятиях памяти жертв Холокоста. В этих мероприятиях примут участие делегации многих государств. […] Также я планирую в ходе поездки в Израиль нанести визит Патриарху Иерусалимскому Феофилу», - сказал митрополит Иларион.

Владыка напомнил, что Иерусалимский Патриарх инициировал проведение встречи Предстоятелей.

«Будучи с визитом в Москве в ноябре прошлого года, Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил ΙΙΙ выступил с предложением провести в конце февраля братскую встречу Предстоятелей Поместных Православных Церквей для обсуждения вопроса «сохранения нашего единства в евхаристическом общении». Священный синод Русской Православной Церкви положительно оценил эту инициативу, направленную на преодоление разделений и восстановление единства в Православной Церкви.

Мы готовы поддержать любое предложение и любой формат общего обсуждения путей выхода из кризиса, потому что каждая встреча на высоком уровне дает шанс сделать хотя бы несколько шагов в этом направлении», - отметил владыка Иларион.
ForUm

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